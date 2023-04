O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar às SAD de Sporting de Braga e FC Porto, na sequência do jogo da 25.ª jornada da I Liga, realizado a 19 de março, em Braga.

De acordo com o CD da FPF, em documento publicado esta segunda-feira, o processo foi aberto «por deliberação da secção profissional» do CD a «4 de abril (em virtude do recebimento de relatório de policiamento desportivo ter ocorrido a 31 de março de 2023)».

De acordo com o que o Maisfutebol apurou junto de fonte próxima do processo, pirotecnia foi o motivo para a abertura do processo às sociedades dos dois clubes.

O jogo terminou com um empate sem golos.