Declarações de César Peixoto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (1-2) frente ao Sp. Braga:

«A primeira parte foi equilibrada, estivemos bem e saímos a ganhar. Na segunda parte entrámos bem, mas o Braga conseguiu pegar no jogo. No momento em que estávamos estáveis, o Braga sem criar grande coisa, acabamos por sofrer o golo. Sofremos dois golos de bola parada, momentos em que temos sido fortes. Penso que o segundo golo é um pouco de sorte do Braga, o que nos tem faltado aqui ou ali. Deixamos cair por terra um bom trabalho da equipa, mas também não estivemos bem nas transições. Fomos criando situações, mas hoje não fomos felizes».

[Recuo estratégico na segunda parte] «Não foi estratégico, é natural. Temos de perceber que somos o Moreirense e estamos a jogar contra o Braga, que tem outros argumentos, outro orçamento e outra qualidade. Até conseguimos dividir o jogo, faltou-nos aproveitar o momento em que saímos. Com mérito o Braga empurrou-nos um pouco para trás, estivemos organizados e não permitimos grandes oportunidades, sofremos dois golos de bola parada. No primeiro temos de ser mais competentes, na segunda há um pouco de sorte».

[Mercado] «Fomos da equipa que mexeu mais, não queria mexer, estava contente com o plantel, mas os jogadores valorizaram-se após uma primeira volta boa. Os jogadores que chegam são jovens, temos de os adaptar, demorará o seu tempo, temos de trabalhar, trazer o mais rápido possível para o que queremos. Saíram jogadores importantes, por mim não mudava, mas é mesmo assim. São jovens para potenciarmos e para nos ajudar no futuro».