Declarações de César Peixoto, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (0-1) frente ao Sp. Braga:

«Acho que é uma vitória justa, com duas partes diferentes fizemos uma grande primeira parte com bola, criámos bastantes situações em que podíamos ter feito mais golos. Estivemos organizados, a ligar jogo, o Braga sentiu a necessidade de quebrar o jogo, porque não estava a conseguir. Sabíamos que na segunda parte o Braga ia apertar mais um pouco, naturalmente, tem qualidade, bons jogadores, tínhamos de nos aguentar, ficámos mais baixos, mas nunca nos desorganizámos. O Braga não criou grandes oportunidades, nós até conseguimos criar em contra-ataque. Parabéns à minha equipa, conseguimos seguir o plano à risca. Mais um jogo sem sofrer golos, que é importante para nós. Fomos uma grande equipa a noventa minutos com capacidades diferentes».

[Maturidade da equipa] «É extremamente importante. A nossa ideia de jogo é ter bola, nunca abdicar de jogar. Mas, as equipas para arriscar, a partir de trás, têm de estar confortáveis no momento da perda, o que passa confiança para arriscar com bola. A equipa sabe muito bem o que fazer em todos os momentos, apesar de ser jovem está interessada e sabe o que pedimos. A equipa trabalha como uma equipa no seu todo e consegue ser compacta em todos os momentos. A equipa está a crescer muito, mas não vamos achar que está tudo bem, que está tudo certo, há muito por onde crescer, ainda. Temos de continuar humildes e organizados, foram três pontos frente a uma grande equipa, mas merecidos».

[Falou em aproveitar a ansiedade do Sp. Braga. Isso sentou-se?] «O Gil, quando falei nisso, não veio cá à espera da ansiedade do Braga. O Gil Veio cá jogar olhos nos olhos com o Braga. Sabemos que nestas equipas, quando não ganham, a ansiedade é maior, sabíamos disso, mas não delineamos estratégias nesse sentido. Pensamos, sim, em anular os pontos fortes do Braga e em arranjar formas de chegar a zonas de finalização».

[Este é o melhor arranque de sempre. Ainda é cedo para falar em algo mais do que a tranquilidade?] «É cedo. Quando começámos o campeonato, saiu o sorteio, todos perguntavam pelo início muito difícil. Na verdade, disse que gosto de ver as coisas pela positiva, tem corrido bem, mas ainda é cedo. Temos de ter os pés na terra, e estar preparados porque no futebol quando pensamos que estamos bem as coisas começam a descer. Ainda há muito campeonato, temos de continuar coesos para fazer um bom campeonato».

