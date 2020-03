Declarações de Custódio, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a estreia no comando técnico do Sp. Braga com um triunfo (3-1) sobre o Portimonense:

«Penso que no geral fizemos um bom jogo. Na primeira parte a equipa esteve equilibrada e com boas dinâmicas. Acabámos o jogo com três bolas nos ferros e isso agradou-me bastante. Na segunda parte penso que podíamos controlar melhor o jogo, e eles queriam mais. Somos uns justos vencedores, fizemos um jogo condizente com a nossa qualidade».

[Trincão focado apesar de já ser do Barcelona?] «Está focadíssimo, joga com alegria e transmite isso à equipa. Estou satisfeito com todos os jogadores, qualquer um podia ter jogado, estes foram os escolhidos e estiveram bem».

[Raro não sofrer golos] «Foi o que falei ontem na aprestação. Temos grande dinâmica, jogámos bem, acho que non futuro vamos fazê-lo com mais equilíbrio. Foi um golo desnecessário, vamos trabalhar isso, os equilíbrios, mas não tira o brio a esta vitória, que teve muita qualidade».

[Semelhante ao sistema Rúben Amorim. Pretende manter ou com mais tempo vai mexer?] «Já era parecido com o que fazia nos sub-17 em termos ofensivos. Regra geral vamos manter este sistema, claro que uma ou outra nuance vamos alterar, mas como disse na aprestação a generalidade é para dar continuidade: continuidade aos sucessos e Às vitórias atrás do nosso objetivo».

[Custou estar no banco sem poder dar indicações?] «A mensagem chega ao campo e isso é o principal. No banco viemos o jogo de outra forma, estamos mais condicionados, mas a informação chega e chegará aos jogadores, não será um problema».