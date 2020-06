Antes do duelo com o rival Vitória de Guimarães, o treinador do Sp. Braga descartou pressão acrescida relativamente ao próprio posto, após um empate e duas derrotas na retoma da Liga.

«O meu futuro não está aqui em causa, o importante é a equipa estar confiante», afirmou.

«A pressão é intrínseca, está connosco. Os objetivos passam sempre pela conquista dos três pontos, entramos em todos os jogos para ganhar e esta pressão é importante para valorizar o que gostamos de fazer, que é jogar bom futebol, lutar pelos lugares cimeiros e por títulos. É uma pressão saudável, quem está em clubes com esta dimensão tem que saber lidar com ela», acrescentou o treinador em conferência de imprensa, citado pela agência Lusa.

Depois de ter representado as duas equipas enquanto jogador, Custódio terá o seu primeiro dérbi minhoto como treinador. Apesar de considerar que este tipo de jogos «é sempre especial», o técnico do Sp. Braga garantiu deixar de lado «a parte pessoal».

«Em termos de resultados, as duas equipas não ganharam tanto quanto gostariam após a retoma, mas, quanto ao Sp. Braga, e olhando para o último jogo, e vendo a resposta que os jogadores deram, independentemente do resultado, se a equipa fizer o que fez em Famalicão estará mais perto do nosso objetivo, que é ganhar, o que seria importante», disse.

O Sp. Braga tem menos dois pontos que o Sporting, agora orientado pelo antecessor de Custódio, Rúben Amorim, que lhe deixou uma herança de quatro pontos de vantagem sobre os leões.

O 3x4x3 também ficou para trás, com Custódio a adotar agora um 4x4x2.

«Claramente, jogámos com quatro defesas, mas mais do que isso, jogámos como equipa, atacámos todos, mas também defendemos todos, essa foi a grande diferença, sentiu-se uma equipa compacta e isso é importante para os jogos que aí vêm», disse.

Sobre os adeptos, Custódio assume que fazem bastante falta ao futebol, principalmente em jogos desta dimensão

«Fazem-nos muita falta e ao futebol em geral, sentimos que o jogo fica diferente. Num dérbi valem por dois, dada a sua carga emocional. Espero que essa questão fique resolvida rapidamente, mas também não podemos correr riscos», acrescentou.

Sp. Braga e V. Guimarães encontram-se esta quinta-feira, às 21 horas, em jogo a contar para a 28.ª jornada do campeonato.