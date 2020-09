Declarações de Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo do Santa Clara (0-1) em casa do Sp. Braga:

«A primeira parte foi muito boa, com o controlo das dinâmicas ofensivas do Braga, estrategicamente estivemos muito bem, posicionados, agressivos e a ganhar muitos duelos, sempre preparados para o momento seguinte, para a recuperação da bola. Tivemos várias aproximações perigosas à baliza e conseguimos o golo. A segunda parte foi diferente. As alterações do Braga trouxeram outras nuances ao jogo, tivemos mais dificuldades permitiu uma conquista maior do espaço ao Braga. Muito mérito do Braga, como é óbvio, faltou-nos capacidade para responder. Fomos felizes na segunda parte, não fomos tão consistentes. A segunda parte foi bem mais difícil, apelámos ao espírito de equipa. Fomos felizes em alguns momentos, não me custa admitir isso. Acabou por ser um prémio para a nossa determinação, a equipa esteve muito disponível».

[Estádio talismã? Venceu o ano passado com o Boavista…] «É verdade, dois anos consecutivos. Não sei se alguém conseguiu, é um dado. Espero que haja uma terceira vez».

[Thiago Santa lesionado] «Não sei. Só me apercebi já no balneário e recebo a informação no balneário, que ia estar limitado. Escorregou, teve um estiramento muscular, e vamos ver ainda se estará disponível para o próximo jogo».

[O que se pode esperar desta equipa com] Muito simples: mantermos uma boa organização que nos permita ter uma identidade à qual não vamos fugir. Sempre que possível vamos tentar disputar o jogo. Queremos afinar esta ideia de jogo ofensiva, obrigatoriamente organizados, disponíveis e sempre a lutar até ao final. Como digo muitas vezes, a ter a satisfação de ir para casa com o dever cumprido por dar tudo em campo. É como levar a bandeira do Santa Clara para casa, porque queremos defender um clube e uma região. Teremos um Santa clara a dar luta a toda a gente».

[História após vencer em Braga pela primeira vez depois de na semana passada ter entrado a vencer na Liga pela primeira vez?] «É uma sensação muito boa. Não sou muito de records, sou mais de conquistas diárias e semanais. Disse-lhes a eles que melhor do que duas vitórias só três. Queremos muito andar por cima, estar bem, mas isto é como uma roda de uma bicicleta, que tanto se está em cima como em baixo. Há uma regra de ouro: não podemos abrandar para que nos momentos de adversidade podermos sair dele o mais rápido possível».