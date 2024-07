Declarações de Daniel Sousa, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a vitória (2-0) frente ao Maccabi Petah Tikva, em jogo da 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa:

«Tivemos o controlo durante os noventa minutos, há ali uns minutos que temos de analisar para que não aconteçam algumas coisas, foi o que trabalhámos durante a semana, para não sofrer contra-ataques, recuar quando tínhamos de recuar, e organizar quando tínhamos de organizar».

«Na primeira parte conseguimos encontrar os espaços identificados, nos corredores laterais, para provocar o salto dos defesas do adversário, que muitas vezes não saltaram, ficaram lá, o que torna mais difícil conseguir os espaços. Na segunda parte não é que entrássemos mais ligados, mas marcar cedo mexe com a questão motivacional. Com o tempo a passar, a falta de eficácia favorece o adversário que está a defender fechado lá atrás, e a nós acaba por, pontualmente, retirar essa confiança».

«Temos de ter consciência que é uma eliminatória a duas mãos e é sempre muito perigoso; tivemos ali algumas situações de perigo do adversário. Mas, também tivemos oportunidades para sair com uma vantagem mais dilatada, estamos alerta para a 2.ª mão. O adversário vai querer arriscar um pouco mais».

«Sofremos numa outra situação na pré-temporada, procurámos corrigir para melhorar todos os aspetos, mas quando uma equipa tem tanta posse de bola, com tanas oportunidades, o adversário começa a sentir-se confortável a defender, o tempo a passar gera alguma ansiedade, um ou outro contra-ataque do adversário, é isso que temos de saber controlar, saber gerir, ter paciência com bola para encontrar soluções de golo».