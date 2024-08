Declarações de Daniel Sousa, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (1-1) na ronda inaugural da Liga, frente ao Estrela da Amadora:

«Acho que o sentimento que saímos deste jogo é de frustração, merecíamos os três pontos, a equipa trabalhou bastante para dar essa vitória aos adeptos. Há ali um período, a partir do minuto 75, que deveríamos ter um melhor controlo do jogo, começámos a bater a bola mais longa e devíamos ter continuado o nosso jogo. Resta continuar a trabalhar, temos coisas a analisar e vamos trabalhar para melhorar já no próximo jogo».

[Vítor Carvalho no onze para precaver o equilíbrio nas transições defensivas?] «Tem que ver com a mudança estratégica que fizemos fazer. Na segunda parte do jogo anterior melhorámos, aqui trata-se de fazer uma gestão do esforço, conseguir ter jogo por fora. Acaba por ser uma dinâmica que vamos ver mais vezes, seguramente, independentemente do adversário tem a ver com a gestão que temos de fazer. Obviamente que, se a pressão pós perda não funcionar, o nosso meio campo acaba por fica mais exposto e um médio dá mais consistência a esse momento».

«Devíamos ter tido mais controlo do jogo, ter mais tranquilidade com a bola. Ingenuidade não, há outros fatores que não conseguimos controlar, um conjunto de questões».

[Pressão frente ao Servette?] «Uma coisa é estar desiludido com o resultado, outra coisa é ser um desaire. Trabalhámos para os três pontos, o que apresentámos hoje foi uma atitude positiva. Isso é o que vai acontecer na quinta-feira, são jogos completamente distintos, estou seguro quanto a isso».