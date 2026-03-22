Diogo Costa, jogador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o triunfo frente ao Sp. Braga por 2-1, numa partida a contar para a 27.ª jornada da Liga:

Terreno historicamente difícil

«É sempre muito difícil jogar cá. Historicamente, nos últimos oito jogos, ganhámos apenas um. Sabíamos que o Sp. Braga tem um bom futebol, tem uma grande atitude no seu jogo, mas hoje o segredo esteve em quem entrou. Isso é a prova de que todos estamos focados no que realmente importa, e essa é a nossa força.»

Rotatividade da equipa

«O mister tem confiança em todos. Trabalhamos todos bem, exigimos isso uns dos outros também, e a prova é esta, quem entrou fez a diferença no jogo, e há que lhes dar os parabéns.»

Festejos de Farioli indicam que o título está próximo?

«Sei apenas que o mister não está focado nisso. Acho que foi apenas pelo festejo. É um mister muito exigente, quer sempre mais, quer que toda a gente treine bem, e essa exigência trouxe qualidade ao nosso jogo, mas o foco não está aí. Acho que o segredo é esse, mas, tal como disse, também há essa rotação que o mister tem feito, e mérito de todos os jogadores: estamos todos envolvidos, e isso é muito importante.»

Campeonato ainda pode escapar?

«Acredito que esta vitória é muito importante, porque foi o jogo que jogámos hoje. Agora, o próximo jogo é para ganhar e, tal como dissemos no início, temos de olhar jogo a jogo. Quanto ao título… podem acontecer muitas coisas de que nos possamos arrepender, por isso não vamos pensar já nisso. Queremos muito mais do que isto.»

Dores e Seleção Nacional

«Como todos sabem, foi uma semana difícil. Joguei no limite, mas, tal como disse sempre, estou sempre disposto a sofrer pela equipa, pelo FC Porto, e também a nível individual. Mas isso é algo que temos de avaliar para tomar essa decisão.»

Elogios de Farioli

«Muito sinceramente, tento fechar os ouvidos. Não quero que isso me suba à cabeça. Sou viciado no sucesso e é nisso que estou focado.»