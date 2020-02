Luís Neto, defesa do Sporting, em declarações à Sport TV, após a derrota frente ao Sp. Braga, por 1-0, na jornada 19 da Liga 2019/20

«A sensação que temos é que treinámos uma estratégia para o jogo, cumprimos em boa parte. tivemos muitos momentos por cima do Braga. Condicionadíssimo na primeira parte, saímos com seis amarelos. Um árbitro internacional, que diz em reuniões que vai deixar jogar e dá seis amarelos. Não se pode falar com ninguém. Incrível, uma vergonha, o capitão não pode falar. Usamos o símbolo do Sporting. Num jogo destes, não pode vir arbitrar com esta leviandade. Assumimos as culpas todas, nós jogadores, mas está muito fácil bater no Sporting.

Saída do Bruno Fernandes? É opinião geral que perdemos muitas coisas, mas vamos ganhar outras. Outros jogadores vão ter de dar um passo em frente, hoje vimos o Eduardo, o Vietto noutra posição. Os adeptos que não esqueçam que existe muita exigência no grupo. O contexto não é bom, mas temos homens no balneário. Enquanto houver quem lute pelo símbolo, o Sporting tem futuro.»