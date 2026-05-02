Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na conferencia de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, deste domingo (18h), a contar para a 32.ª jornada da Liga. O espanhol falou da dificuldade de gerir de uma competição para a outra e comentou a lesão e Ricardo Horta.

Realidades diferentes

«Não diria que é outro desporto, mas é muito diferente ser treinador de uma equipa que só compete semana a semana e de outra que tem 58, 59 ou 60 jogos por ano, tens que modificar a forma como trabalhas. Quando jogas a cada três dias, não há tempo para a mente pensar em outras coisas.»

Estoril não vem da melhor sequência

«Há que priorizar muito a recuperação e mudar de ‘chip’ de uma competição para a outra, assim como gerir cargas. Vamos jogar contra uma equipa que é ofensiva, ataca muito e bem, com muita mobilidade, tem qualidade individual e gera ocasiões de golo, dificultando a vida a todos os rivais. Vem de uma sequência que não é a melhor, mas isso acontece durante uma temporada, há altos e baixos. Vamos querer estar ao melhor nível possível para ganhar.»

Chamada de jogadores da equipa B

«Temos de gerir isso, tentando prejudicar o menos possível a nossa equipa secundária, mas sabemos que é difícil e que tem um jogo muito importante. Temos de ver o que se passa na nossa enfermaria.»

Lesão de Ricardo Horta

«Espero que recupere o melhor e o antes possível e tenha a oportunidade de ir ao Mundial, porque merece e seria duro para ele não ir. Agora é recuperar e estou convencido pelo profissional que é vai minimizar os prazos de recuperação.»