Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa do Municipal de Braga, após a vitória por 3-0 frente ao Portimonense, em jogo da 10.ª jornada da Liga:



«Previa-se um jogo difícil. O Portimonense venceu na Luz e em Guimarães. Tinha três vitórias e um empate fora. Previa um jogo complicado contra uma equipa forte do ponto de vista atlético, com jogadores rápidos na frente e fortes na defesa. Interpretámos o que tínhamos de fazer. Os jogadores foram inexcedíveis. Fizemos uma primeira parte de grande personalidade. Fomos muito pressionantes, fizemos 14 remates contra apenas um do Portimonense.



Fizemos muito para fazer mais golos, mas revelámos falta de eficácia. Com 30 por cento de eficácia, teríamos chegado ao intervalo com um resultado mais confortável. Os jogadores mereciam pelo que fizeram. Começámos muito bem a segunda parte e fizemos o 2-0.



Com as substituições, a equipa ficou mais junta e compacta. As transições não saíram tão bem como gostaríamos. O jogo estava a proporcionar transições. Há um boa oportunidade do Nakajima, mas por outro lado tivemos oportunidades e o guarda-redes do Portimonense fez excelentes defesas. Fizemos o 3-0 e poderíamos ter feito o 4-0 num golo cantado que falhámos.



A vitória é justa. Foi o quinto jogo sem sofrer golos e isso é muito importante para nós. Estamos invictos há nove jogos. Se analisarmos os jogos que a equipa empatou, cheiraram sempre a vitória do Sp. Braga. Foi mais por falta de eficácia e alguns erros defensivos que estávamos a cometer que não ganhámos. Estamos em níveis crescentes. Tenho um grande grupo de jogadores e grandes personalidades. A equipa está cada vez mais unida e coesa.



Não sei se foi a melhor exibição. Fizemos excelentes jogos contra o Vitória e contra o Boavista, apesar de não termos vencido. Fizemos um excelente jogo aqui contra o Midtjylland. Estamos a melhorar. A equipa correspondeu com maior maturidade em função do trabalho que foi feito. Estamos a crescer. A equipa tem um grau maior de maturidade, está cada vez mais coesa e agressiva. O futebol está a vir.»



Fiz uma recolha de quatro ou cinco jogadas de enorme brilhantismo da nossa equipa. Fizemos coisas espetaculares contra o Paços de Ferreira na Taça da Liga. Estamos a melhorar, mas ainda há muito caminho para percorrer. Não está tudo bem, mas estamos a melhorar.»





[Sobre os três avançados do plantel]:



«Temos três jogadores do mesmo nível, mas com características diferentes. No jogo passado jogou o Abel e entrou o Vitinha. Hoje jogou o Vitinha e entrou o Mario. Não deixamos cair ninguém, estamos a puxar por todos. Queremos que os avançados ajudem a equipa a fazer golos e a defender. Estamos muito satisfeitos com os três avançados que temos.



Já agora este foi o jogo dois mil do Sp. Braga. É importante. Acho que estive no jogo mil como jogador e estou no jogo dois mil como treinador. Aproveito e faço um apelo aos sócios para quinta-feira. Vamos só ter três dias para recuperar e neste ciclo de jogos a energia vai diminuindo por parte de todos. Espero que a massa associativa redobre o apoio que nos deu hoje. Os jogadores merecem. É nestas alturas que a equipa precisa de um empurrão e espero que os adeptos correspondam ao meu apelo.»



[Sobre a saída do Yan Couto]: «Não foi nada de especial. O Yan tem sido gerido por nós. Acredito que estará disponível para quinta-feira.»