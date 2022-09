A FIGURA: Pedro Gonçalves

De volta à linha da frente. De volta às decisões. E o Sporting de regresso às vitórias. Pedro Gonçalves voltou a ser o Pote dos remédios para a cura do leão. Assistiu St. Juste na cobrança de um canto e logo depois rasgou a defesa do Estoril numa diagonal do meio para a direita e serviu Edwards para o segundo. E tudo resolvido.

O MOMENTO: St. Juste, que estreia!

St. Juste demorou apenas 14 minutos, na estreia a titular, para marcar com a camisola do Sporting. Fez o que quis da marcação de Geraldes e surgiu na pequena área a cabecear para golo e afastar os fantasmas recentes do leão.

OUTROS DESTAQUES

St. Juste

Na estreia a titular, o defesa-central neerlandês mostrou serviço, inaugurando o marcador aos 14m, surgindo de cabeça a desviar para golo um canto de Pedro Gonçalves. Mostrou qualidade a sair a jogar e grande critério no passe. Uma ela estreia.

Edwards

O inglês iniciou o jogo no corredor central, como falso avançado, mas foram várias as vezes que foi trocando com Trincão. É, sem dúvida, na direita que mais desequilibra e mostra o toque especial que tem o seu futebol. Contudo, foi no meio que surgiu aos 21m a receber de Pedro Gonçalves, para contornar Dani Figueira e marcar o segundo dos leões. Saiu aos 57m para dar lugar a Rochinha quando o Estoril obrigava o Sporting a defender mais.

Morita

A entrada do japonês no onze, uma das novidades de Amorim, permitiu fazer avançar Pedro Gonçalves para a linha da frente. Mas também deu consistência defensiva à equipa do Sporting. Morita é muito inteligente a ler o jogo, joga simples e formou com Ugarte uma dupla que dá qualidade tanto defensiva, como ofensiva.

Sotiris

Poucos dias depois de ter chegado, o médio grego entrou para jogar os últimos minutos. Na estreia oficial pelo Sporting deixou pelo menos a imagem de… muita vontade.

Rodrigo Martins

Quase todo o perigo criado pelo Estoril na primeira parte surgiu em iniciativas do extremo contratado ao Mafra. Ele que foi o principal «beneficiado» pela saída de Arthur Gomes para o Sporting quis reclamar para si o lugar logo no primeiro jogo sem o extremo.