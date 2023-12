Artur Jorge espera uma equipa do Estoril com um desempenho semelhante ao que teve frente a Benfica e FC Porto, ao qual ganhou no Dragão.



«Dividiu os jogos com as equipas do topo da tabela e não creio que seja muito diferente amanhã [domingo]. Compete-nos ter uma abordagem ao jogo para que o Estoril faça apenas o que nós deixarmos, sabendo que estará do outro lado uma equipa competente. Será um jogo mais difícil do que tivemos na quarta-feira [frente ao Union Berlim para a Champions]», referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo da 12.ª jornada da Liga.



O treinador do Sporting de Braga salientou o «momento positivo» dos canarinhos que venceram os últimos três encontros.



«Joga o jogo pelo jogo, tem bons jogadores individualmente e teremos que ser muito fiéis às nossas ideias. Temos sido consistentes em termos de exibições e resultados, e queremos subir cada vez mais na tabela para estar mais perto dos lugares cimeiros», disse.

Na última jornada, os minhotos ganharam alento após reduzirem para cinco pontos a desvantagem para o topo da tabela classificativa.

«A equipa está motivada e temos vindo em crescendo. A equipa está cada vez melhor, mas não estamos satisfeitos e queremos ser mais e mais. Cavámos um fosso para quem vem atrás e estamos mais perto dos lugares de cima. Esta será a nossa ambição em todo o campeonato. Se ganharmos amanhã [domingo], teremos mais pontos que na época passada à 12.ª jornada, são os tais micro-objetivos que criamos internamente», notou.



Artur Jorge lembrou que o resultado (1-1) frente ao Union de Berlim para a Champions foi «bom face ao contexto» e refletiu sobre a expulsão de Niakaté.



«Sim, [o Niakaté] podia ter um nível de maturidade diferente [um ano e meio após chegar a Braga], mas repito que é um lance involuntário, havendo alguma exposição por parte dele, porque é muito longe da nossa área e o adversário estava de costas. Era evitável, eu fui o primeiro a dizer-lhe isso e ele reconhece-o, mas, quando estamos lá dentro, é tudo mais difícil. Tem tido uns registos mais justificados, outros mais infantis. São os tais erros individuais que, depois, o treinador e a equipa pouco podem fazer, senão unirmo-nos e superarmo-nos», reconheceu.

O treinador do Sp. Braga não revelou se Al Musrati ou Bruma vão ser opção para a receção ao Estoril, agendada para as 15h30, deste domingo.