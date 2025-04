FIGURA: Justin de Haas (Famalicão)

Um golo e uma excelente exibição é o saldo de Justin de Haas no dérbi do Minho. O central neerlandês esteve em plano de evidência: não tremeu na hora de marcar a grande penalidade, nem na hora de defender a sua baliza. Fê-lo com unhas e dentes e impediu que os bracarenses conseguissem incomodar Carevic.

MOMENTO DO JOGO: autogolo de Rodrigo Pinheiro

Boa exibição do lateral manchada pelo golo na própria baliza. Rodrigo Pinheiro ficou sem reação ao cruzamento atrasado de Roger Fernandes e acabou por fazer autogolo. O lance fez renascer a esperança arsenalista que, até ali, não tinha criado grandes situações de golo.

OUTROS DESTAQUES

Roger Fernandes (Sp. Braga): Trouxe vida ao ataque do Sp. Braga. Roger entrou no segundo tempo e conseguiu desequilibrar a defensiva local. Carevic evitou o golo, num remate de longe do extremo, que ainda fabricou o lance do golo bracarense.

Leo Realpe (Famalicão): Segundo jogo a titular, fez a estreia em Barcelos diante do Gil Vicente, e realizou uma exibição segura. Cheio de confiança na saída de bola e bom no um para um, esteve em bom plano.