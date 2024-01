FIGURA: Álvaro Djaló (Sp. Braga)

Marcou o golo que valeu os três pontos ao Sp. Braga e o regresso aos triunfos depois de duas derrotas e um empate. Álvaro Djaló teve cabeça para, 12 minutos depois da hora, fazer a remontada e dar o triunfo aos guerreiros. Esteve sempre em alta rotação durante todo o jogo.

MOMENTO DO JOGO: Penálti revertido

O Famalicão adiantou-se no marcador através de uma grande penalidade por mão na bola de José Fonte. Já depois da hora, com o jogo empatado, Manuel Oliveira voltou a assinalar penálti por mão na bola de Fonte. Contudo, se da primeira vez o VAR chamou o árbitro para assinalar o castigo máximo, desta feita alertou-o para o contrário e o lance foi anulado.

OUTROS DESTAQUES

Bruma (Sp. Braga): Entrou a vinte minutos do final da partida e mexeu de imediato com o jogo bracarense. Esteve na origem do empate e trouxe mais vida ao lado esquerdo do ataque dos guerreiros. A sua equipa acabou premiada.

Francisco Moura (Famalicão): Mais um excelente jogo do lateral esquerdo. Não perdeu um único lance a defender e esteve muito ativo no ataque famalicense. Moura fez o vaivém no seu corredor várias vezes e nunca pareceu cansado.

Cadiz (Famalicão): Poderoso no jogo aéreo, foram raras as vezes que perdeu um lance. Ganhou a grande penalidade e na hora de bater não tremeu. Cadiz mereciam mais.