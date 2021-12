Francisco Conceição foi a grande novidade no treino do FC Porto desta sexta-feira, numa altura em que Sérgio Conceição acelera a preparação para a receção ao Sp. Braga, jogo da 14.ª jornada da Liga marcado para as 20h30 do próximo domingo.

O jovem avançado, que na véspera fez apenas tratamento, já subiu ao relvado esta manhã, ainda que tenha trabalhado ainda de forma condicionada. O guarda-redes Cláudio Ramos já foi dado como apto e juntou-se também aos trabalhos da equipa, pelo que o boletim clínico fica agora reduzido a Marcano que voltou a fazer apenas «tratamento».

O FC Porto volta a treinar este sábado, mais uma vez no Olival, pela manhã, antes de Sérgio Conceição fazer a habitual antevisão do jogo, numa conferência de imprensa que está prevista começar depois do meio-dia.