Liga
Há 30 min
FC Porto fecha a porta a Mora e Al Ittihad vira atenções para Roger
Sauditas acenam com 30 milhões para levar o jovem extremo dos minhotos
Sauditas acenam com 30 milhões para levar o jovem extremo dos minhotos
O Al Ittihad não chegou a acordo com o FC Porto para a transferência de Rodrigo Mora, mas está interessado noutro jovem português. O emblema saudita ofereceu 30 milhões de euros para contratar Roger Fernandes ao Sporting de Braga, avançou Fabrizio Romano e confirmou o Maisfutebol.
Além do Al Ittihad, existem outros clubes interessados no extremo de 19 anos, que tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões.
A contratação de Roger, diga-se, permitiria ao Al Ittihad preencher uma das duas vagas de jogadores estrangeiros sub-21.
O canhoto do Sp. Braga leva sete jogos esta temporada, com um golo e uma assistência.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS