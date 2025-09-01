O Al Ittihad não chegou a acordo com o FC Porto para a transferência de Rodrigo Mora, mas está interessado noutro jovem português. O emblema saudita ofereceu 30 milhões de euros para contratar Roger Fernandes ao Sporting de Braga, avançou Fabrizio Romano e confirmou o Maisfutebol.

Além do Al Ittihad, existem outros clubes interessados no extremo de 19 anos, que tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões.

A contratação de Roger, diga-se, permitiria ao Al Ittihad preencher uma das duas vagas de jogadores estrangeiros sub-21.

O canhoto do Sp. Braga leva sete jogos esta temporada, com um golo e uma assistência.