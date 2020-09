Após um dia de folga, o FC Porto iniciou a preparação para a estreia na Liga frente ao Sp. Braga, no próximo sábado.



Sérgio Conceição não pôde contar com Marcano (tratamento), Nakajima (ginásio e treino condicionado) e Cláudio Ramos (ginásio). Por sua vez, Mbaye foi esta segunda-feira submetido com sucesso a uma ligamentoplastia do ligamento cruzado anterior num hospital da cidade.



Assim sendo, o técnico dos campeões nacionais teve à sua disposição 30 jogadores:



Guarda-redes: Diogo Costa, Meixedo e Marchesín;



Defesas: Alex Telles, Carraça, Osório, Diogo Leite, Diogo Queirós, Manafá, Marcano, Mbemba, Pepe, Tomás Esteves e Zaidu;



Médios: Danilo, Fábio Vieira, Loum, Romário Baró, Sérgio Oliveira, Otávio e Uribe;



Avançados: Aboubakar, Evanilson, João Mário, Luis Díaz, Marega, Soares, Taremi, Tecatito Corona e Zé Luís.