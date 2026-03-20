O FC Porto regressou esta sexta-feira aos treinos no Olival, poucas horas depois do triunfo frente ao Estugarda (2-0), dando início à preparação para a deslocação ao terreno do Sp. Braga, marcada para domingo.

A dois dias do encontro no Minho, o destaque vai para as ausências de Diogo Costa e Rodrigo Mora, ambos em tratamento. O guarda-redes falhou a sessão devido a uma dorsolombalgia, já o jovem jogador por lesão muscular na coxa esquerda, algo que o impossibilitou de ir à Seleção Nacional.

No boletim clínico figuram ainda Nehuén Pérez (treino condicionado), Luuk de Jong e Samu, ambos a realizar tratamento e trabalho de ginásio.

Os dragões voltam a treinar na manhã de sábado, sendo que a antevisão ao encontro está agendada para as 13h30.

O Sp. Braga-FC Porto está marcado para o próximo domingo, às 20h30, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.