Sérgio Conceição foi expulso durante o empate do FC Porto em Braga, no último domingo, mas o Conselho de Disciplina decidiu punir o treinador portista apenas com uma multa no valor de 1020 euros, não havendo lugar a suspensão.

No mapa de castigos é ainda referida a razão pela qual Sérgio Conceição foi expulso. Segundo o árbitro, «abandonou os limites da respetiva área técnica, deslocando-se até ao meio campo, gesticulando e protestando uma decisão da equipa de arbitragem dizendo repetidamente 'a bola saiu c...!'», pode ler-se.