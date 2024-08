Declarações de Filipe Martins, treinador do Estrela da Amadora, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (1-1) frente ao Sp. Braga no jogo da ronda inaugural da Liga:

«Entrámos bem no jogo, a tentar condicionar e a roubar algumas bolas em zona alta. A partir dos 15 minutos começámos a baixar um pouco, a ficar pouco agressivos. Foi nessa altura que o Braga se conseguiu instalar no nosso meio campo encostou-nos lá atrás; em transição não conseguimos voltar a ser pressionantes como deveríamos ter sido. Mas, não nos podemos esquecer que jogámos com uma equipa com mais ritmo competitivo, foi para o quarto jogo oficial, para não falar do plantel que tem. A primeira parte foi bastante sofrida, na segunda parte tentámos ficar mais agressivos e fomos entrando mais no jogo. Acho que se pode considerar o resultado justo, apesar de o caudal ofensivo do Braga ter sido patente. Mas, não podemos fechar os olhos às oportunidades de golo flagrantes que tivemos ao longo do jogo».

[Substituições funcionaram] «Refrescámos a equipa, mas sentimos que o jogo ia começar a partir. Acho soubemos sofrer nos momentos certos, mas também soubemos ter uso da posse de bola. Fomos muito objetivos quando tivemos a posse, com uma defesa muito subida e agressiva. Tivemos duas ou três oportunidades que foram trabalhadas e identificadas. Podia ter caído para qualquer um dos lados, o Braga teve maior caudal, mas não teve oportunidades flagrantes. Acho que o resultado ajusta-se».

[Nani o que acrescenta?] «A qualidade dele. Todos os jogadores que entraram deram o seu contributo. Sabemos perfeitamente que o Nani é um jogador com uma grande capacidade, até pela capacidade de sue cuidar, aos 37 anos tem uma saúde física fantástica, e depois, tem a qualidade individual. Trouxe a capacidade de ficar mais com bola. É um ponto que serve de ânimo, não dá mais do que um ponto, mas dá motivação para o futuro».