O Cruzeiro, de Leonardo Jardim, tentou a contratação de Gabri Martínez, mas o Sporting de Braga rejeitou a proposta dos brasileiros, revelou o vice-presidente do emblema de Belo Horizonte.

«Gabri Martínez foi um nome que surgiu pelo nosso scout e foi aprovado pelo mister Leonardo Jardim e pela direção. Fizemos uma proposta ao Sp. Braga, não posso dizer o valor, mas foi inferior a oito [milhões de euros]. Foi uma proposta feita diretamente ao presidente do Sp. Braga e dentro das condições financeiras que temos hoje para fazer este tipo de contratação. Ela não foi aceite», começou por dizer Pedro Junio à TV Bandeirantes.

«Tudo tranquilo, é o mercado. O Sp. Braga acha que vale X e nós achamos que vale Y. Já estamos à procura de outro atleta com as mesmas características. Com o Gabri Martínez não andou? Não. O Sp. Braga recusou e estamos em busca de outro», acrescentou.

O extremo espanhol, de 22 anos, chegou ao Minho no verão passado, oriundo do Girona. Em 47 jogos com a camisola dos arsenalistas, marcou quatro golos e anotou três assistências.

O Cruzeiro, diga-se, está na segunda posição do campeonato brasileiro, com os mesmos 24 pontos do líder Flamengo, mas mais um jogo disputado do que o Mengão.