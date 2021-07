A 8 de novembro de 2020, Francisco Moura marcou dois golos no Estádio da Luz e foi determinante para a vitória do Sp. Braga. Foi o último jogo do esquerdino. Moura sofreu uma grave lesão e está há oito meses à espera para jogar.



Se tudo correr bem, e Carlos Carvalhal assim o entender, o atleta de 21 anos poderá regressar na Supertaça, agendada para 31 de julho.



«Foram meses complicados. A ajuda de todos no clube foi importante para mim. Todo o staff, o departamento médico, todos. Estou pronto para voltar», afirmou à NEXT, o canal oficial do Sp. Braga.



Francisco Moura pretende entrar na equipa «de forma progressiva, aos poucos» para poder ajudar os colegas. E como tem sido esta pré-época, após uma lesão tão grave?



«A equipa tem-se sentido bem. Temos tentado ajudar os novos colegas a sentirem-se integrados. Estamos a preparar-nos e queremos entrar bem já no primeiro jogo [Supertaça].»