O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, confirmou esta sexta-feira que o médio Fransérgio, negociado com o Bordéus, está convocado para o jogo com o Sporting da segunda jornada da I Liga e elogiou mesmo a postura do brasileiro nos últimos dias.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os leões, Carvalhal confirmou que há «negociações» para a saída, mas que a mesma não está consumada. Por outro lado, assinalou que Fransérgio foi ter consigo e mostrou toda a disponibilidade para ajudar a equipa enquanto vestir as cores dos bracarenses.

«Um elevadíssimo profissional. Há conversações, nada consumado, é jogador do Sp. Braga. Mas ele, para dissipar todas as dúvidas, veio ter comigo e disse-me que – e é jogador do Sp. Braga – podia contar com ele a 200 por cento. Está aqui para colaborar com a equipa até ao último segundo em que cá esteja. Tenho de agradecer esta postura, não me admira nele nem fiquei surpreendido, mas tenho de dizer isto publicamente, porque não é uma situação que não é muito normal», começou por dizer o técnico.

«Normal neste momento seria talvez o jogador resguardar-se e até pedir para não jogar, porque está num processo negocial. Exatamente o contrário. Grande campeão o Fransérgio, deu um passo à frente. Se eu entender que ele deve entrar de início, joga de início. Está convocado, muito por iniciativa dele de querer ajudar os companheiros. Não vou comentar a potencial saída dele, enquanto o jogador é nosso, é nosso. Há negociações, sim, mas o que eu realço é a atitude do Fransérgio, a todos os títulos exemplar», completou Carvalhal.

«Eu não tive dificuldade em preparar a equipa para jogar, porque estamos aqui há um ano e tal. Não necessitamos de mudar. Foi uma semana normal, com as contrariedades que já falámos do mercado, é um desafio extra. O mercado devia ter fechado 48 horas antes do primeiro jogo oficial, é o que eu defendo. Se [o Fransérgio] ainda não saiu até agora, é porque ainda não é líquido que vá sair. O que apraz registar é a disponibilidade total», disse ainda Carvalhal.

O Sp. Braga recebe o Sporting às 20h30 de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.