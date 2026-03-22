Froholdt, jogador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o triunfo frente ao Sp. Braga por 2-1, numa partida a contar para a 27.ª jornada da Liga:

Prémio devia ser para toda a equipa

«Para ser honesto, não acho que mereça isto hoje. Quem merece isto hoje é a equipa, porque estivemos a perder por um golo de penálti e demos tudo de nós nos últimos 30 minutos. Estou mesmo, mesmo orgulhoso da equipa. A forma como lutamos uns pelos outros e nunca desistimos, especialmente nesta situação. O Braga é uma equipa de topo, esteve nos quartos de final da Liga Europa, por isso conquistar três pontos hoje é um passo enorme no campeonato.»

RELACIONADOS
Diogo Costa: «Seleção? É algo que temos de avaliar para tomar essa decisão»
Ricardo Horta: «Falta-nos maturidade em alguns jogos»
Sp. Braga-FC Porto, 1-2 (destaques dos dragões)
Sp. Braga-FC Porto, 1-2 (destaques dos arsenalistas)
Sp. Braga-FC Porto, 1-2 (crónica)