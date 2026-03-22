Froholdt: «Demos tudo de nós nos últimos 30 minutos, estou muito orgulhoso»
Médio do FC Porto destacou a atitude dos dragões em campo na vitória frente ao Sp. Braga
Froholdt, jogador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o triunfo frente ao Sp. Braga por 2-1, numa partida a contar para a 27.ª jornada da Liga:
Prémio devia ser para toda a equipa
«Para ser honesto, não acho que mereça isto hoje. Quem merece isto hoje é a equipa, porque estivemos a perder por um golo de penálti e demos tudo de nós nos últimos 30 minutos. Estou mesmo, mesmo orgulhoso da equipa. A forma como lutamos uns pelos outros e nunca desistimos, especialmente nesta situação. O Braga é uma equipa de topo, esteve nos quartos de final da Liga Europa, por isso conquistar três pontos hoje é um passo enorme no campeonato.»
