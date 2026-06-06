Gabriel Silva vai ser reforço do Sp. Braga para a temporada de 2026/27.

O Maisfutebol sabe que os bracarenses vão pagar 3,5 milhões de euros pelo avançado brasileiro de 24 anos, que atua pelos insulares desde 2022/23 e na última temporada fez dez golos e uma assistência em 37 jogos pela equipa principal.

Com formação no Comercial e Palmeiras, Gabriel Silva realizou a primeira época no Santa Clara por empréstimo, antes de se transferir em definitivo para o clube português. Ao todo, o jogador fez 26 golos e oito assistências em 135 jogos pelos insulares.