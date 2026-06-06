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Há 1h e 35min
Gabriel Silva fechado como reforço do Sp. Braga
Bracarenses pagam 3,5 milhões de euros por 80 por cento do passe do jogador
Bracarenses pagam 3,5 milhões de euros por 80 por cento do passe do jogador
Gabriel Silva vai ser reforço do Sp. Braga para a temporada de 2026/27.
O Maisfutebol sabe que os bracarenses vão pagar 3,5 milhões de euros pelo avançado brasileiro de 24 anos, que atua pelos insulares desde 2022/23 e na última temporada fez dez golos e uma assistência em 37 jogos pela equipa principal.
Com formação no Comercial e Palmeiras, Gabriel Silva realizou a primeira época no Santa Clara por empréstimo, antes de se transferir em definitivo para o clube português. Ao todo, o jogador fez 26 golos e oito assistências em 135 jogos pelos insulares.
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