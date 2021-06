Lucas Cunha foi oficializado como reforço do Gil Vicente, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O defesa de 24 anos não fazia parte dos planos do Sp. Braga para a nova temporada e acaba por rumar aos gilistas: assinou até 2024.



O brasileiro chegou ao Sp. Braga em 2014 para alinhar pela equipa B, acabando por estrear-se na formação principal em 2019/20. No entanto, Lucas Cunha acabou por sair em janeiro dessa mesma época para o Estoril e na última temporada esteve cedido ao Celta de Vigo B.