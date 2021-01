Ricardo Soares defende que o Gil Vicente tem de estar na «plenitude das capacidades» para pontuar no reduto do Sporting de Braga, na terça-feira, em jogo da 15.ª jornada da Liga.

Desagradado com os últimos três resultados no campeonato - empate com Belenenses (0-0) e derrotas com Farense (3-1) e Marítimo (1-0) -, mas não com a produção da equipa nesses jogos, o técnico realçou que os barcelenses querem ser «iguais a si próprios» frente a um adversário de «muita qualidade».

«O Braga é uma das grandes equipas do nosso campeonato. É das equipas mais organizadas e com um modelo de jogo mais vincado no futebol português. Tem jogadores com muita qualidade. Vamos [a Braga] com o objetivo claro de vencer. Temos de estar na plenitude das capacidades para trazer pontos de Braga, que é o nosso objetivo», disse o treinador na antevisão ao desafio agendado para as 19h45.

O líder gilista reconheceu que os seus pupilos podem «tirar algum dividendo» da «densidade de jogos» que os bracarenses têm enfrentado, ao jogarem a final da Taça da Liga no sábado, frente ao Sporting (derrota por 1-0), mas lembrou que o conjunto arsenalista tem um «plantel extenso e de qualidade», estando «habituado» a jogar de três em três dias, fruto da presença na Liga Europa.

«Uma coisa é o Gil Vicente ter um jogo de intensidade alta, com 120 minutos [frente ao Académico de Viseu, para a Taça de Portugal] e, nem 72 horas depois, jogar com o Marítimo [para a 14.ª jornada], que teve um descanso absoluto para preparar o jogo. Outra coisa é o Braga jogar de três em três dias (...). Mas pode existir aquele cansaço habitual», comentou.

Convicto de que os galos têm estado a «bom nível» no aspeto defensivo, Ricardo Soares admitiu que a eficácia ofensiva está longe da desejada - segundo pior ataque da Liga, com 10 golos marcados -, tendo reconhecido que está aberto a mais reforços no mercado de inverno, após as entradas do guarda-redes Beunardeau e do médio Pedrinho.

«A direção sabe o que é preciso para a ideia do treinador e tem feito um esforço. Ficarei feliz se vierem jogadores de acordo com o meu pensamento. Se não vierem, cá estamos para trabalhar os jogadores e fazê-los transcenderem-se. A equipa do Gil já é boa e dá garantias para lutar pelo objetivo definido, a manutenção», referiu.

Com Pedrinho ainda indisponível para Braga, Ricardo Soares salientou que o reforço contratado ao Riga FC, da Letónia, e oficializado no sábado vai «acrescentar competitividade à equipa», por reforçar uma posição necessária, a de médio ofensivo, para um campeonato que, doravante, vai ter «muitos jogos de quatro em quatro dias».

Apesar de focado no duelo minhoto de terça-feira, o técnico reconheceu já ter pensado no ciclo de jogos que se segue, que inclui as receções ao FC Porto, para os quartos de final da Taça de Portugal, na sexta-feira, e ao Paços de Ferreira, na terça-feira, que torna ainda mais necessário o equilíbrio do plantel.

«É importante que todos os jogadores estejam preparados para jogarem, e não só 11, 12 ou 13. É humanamente possível fazermos tantos jogos em tão pouco tempo na situação anormal que vivemos. Uns jogadores já tiveram [a infeção responsável] pela covid-19 e outros podem ter», avisou.