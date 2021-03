Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (3-0) frente ao V. Guimarães:

[Al Musrati fulcral e associado a outros clubes] «Compreendo a pergunta, mas não vou responder a essa questão muito técnica. Não vou abrir muito o jogo, os especialistas que analisem a nossa equipa, assim falam mais um pouco do Braga».

[Aposta em jovens como o Bruno Rodrigues] «Não é fácil, tendo em conta o percurso do Braga, fazer uma aposta clara em jovens. O Bruno entrou num jogo de alto risco, no Dragão. Às vezes é importante lançar os jogos na hora certa, em que possa ficar confortável e depois ter conforto. Vários jogadores têm sido chamados. Qualquer treinador gostaria de chegar a janeiro e ir buscar um central de dez milhões, ou seis milhões. O Benfica contratou um excelente central, teve capacidade para o ir buscar. Nós tivemos alguns problemas e tivemos de arranjar soluções. Às vezes perguntam pelas diferenças, esta é uma delas, mas dentro do campo temos conseguido dar reposta. O panorama para a época seria não ter um plantel muito extenso para apostar nos jovens e cada vez que abrisse uma vaga chamaríamos um miúdo. Tem sido recorrente, este é o caminho do Sp. Braga. Lamentamos a lesão do Moura e do Carmo, o Carmo estava na sua época de afirmação, foi associado ao Liverpool, uma realidade, e o caminho é este, a aposta nos jovens».