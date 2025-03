Com apenas dois golos nos últimos quatro jogos, o Sp. Braga atravessa um período de menor eficácia junto da baliza e o tema foi abordado por Carlos Carvalhal, durante a antevisão ao encontro com o FC Porto.

O técnico destaca o jogo associativo que a equipa tem para criar perigo aos adversários, ao contrário de outros clubes, que têm pelo menos um jogador que consegue fazer esse trabalho sozinho e contribuir com golos.

«Temos tido jogos de dificuldade elevada e mesmo assim podíamos ter feito alguns golos. Claro que me preocupa quando não fazemos golos e sofremos, mas temos jogadores que o podem fazer. Alguns clubes têm a capacidade de ter um jogador que sozinho consegue fazer um golo. Nós não temos esse tipo de jogadores, por isso necessitamos de um jogo mais associativo para fazer mais golos», afirmou.

Quanto ao regresso de alguns dos lesionados, Carvalhal confirmou a presença de Bambu entre as possíveis escolhas para o encontro e deixa em cima da mesa a possibilidade de Zalazar e Niakaté também estarem aptos para ir a jogo.

«A equipa está confiante, apesar da derrota no último jogo. Foram alguns erros que devem ser colmatados, mas que acontecem no futebol. A confiança da equipa não está minimamente beliscada. Quanto às lesões, o Bambu está apto para o jogo, Zalazar e Niakaté têm alta clínica e vamos falar com o departamento de performance e perceber se podem jogar ou não. Já o Vítor Carvalho está um pouco mais atrasado, mas na paragem das seleções deve regressar aos treinos», acrescentou o técnico.