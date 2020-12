A 9.ª jornada da Liga prossegue, este domingo, com quatro jogos com destaque para Sp. Braga e Benfica. Bracarenses e encarnados jogam ambos às 20h00 e podem aproximar-se do líder Sporting, que empatou em Famalicão nesta ronda.



Um dos jogos de maior cartaz do fim de semana envolve José Mourinho. às 16h30 Tottenham, orientado pelo técnico português, recebe o Arsenal num dos maiores duelos da história do futebol inglês ou não fosse o dérbi do Norte de Londres. Mais tarde, às 19h45, o Liverpool de Diogo Jota recebe a armada lusa do Wolves, em Anfield.



Por sua vez, em Itália, nota para a receção da Roma de Paulo Fonseca ao surpreendente Sassuolo e para a visita do Milan de Leão e Dalot a Génova.



Já em França há duelo luso a abrir o dia: o Lille de Renato, Fonte, Xeka e Djaló recebe o Monaco de Gelson Martins.



Há também três jogos da II Liga para acompanhar, sendo que dois deles envolvem dois dos três primeiros classificados da prova.



Os jogos deste domingo:



Liga:



Nacional-Santa Clara, 15h00

Rio Ave-Boavista, 17h30

Belenenses-Sp. Braga, 20h00

Benfica-P. Ferreira, 20h00





II Liga



Vilafranquense-Estoril, 11h15

FC Porto B-Académica, 15h00

Varzim-Cova da Piedade, 17h00



Espanha



Granada-Huesca, 13h00

Osasuna-Betis, 15h15

Villarreal-Elche, 17h30

Alavés-Real Sociedad, 20h00



Alemanha



Werder Bremen-Estugarda, 14h30

Schalke 04-Bayer Leverkusen, 17h00



Inglaterra



WBA-Crystal Palace, 12h00

Sheffield United-Leicester, 14h15

Tottenham-Arsenal, 16h30

Liverpool-Wolves, 19h15



Itália



Hellas Verona-Cagliari, 11h30

Roma-Sassuolo, 14h00

Parma-Benevento, 14h00

Udinese-Atalanta, 14h00

Crotone-Nápoles, 17h00

Sampdoria-AC Milan, 19h45



França



Lille-Monaco, 12h00

Angers-Lorient, 14h00

Bordéus-Brest, 14h00

Dijon-St. Étienne, 14h00

Nantes-Estrasburgo, 14h00

Reims-Nice, 17h00

Metz-Lyon, 20h00