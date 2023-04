O Sp. Braga está a lutar com o FC Porto e Sporting pelo segundo lugar que dá entrada direta na Liga dos Campeões. Na véspera do jogo contra o Estoril, Artur Jorge disse que a equipa tem de «saber lidar» com a pressão e frisou a importância de ganhar nesta 27.ª jornada.



«A capacidade de sustentar a ambição faz-se com pressão e exigência, também com a nossa própria exigência. Estou seguro e confiante em relação a isso porque o grupo de trabalho tem sabido dar resposta em relação a isso», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico bracarense considera que esta será «mais uma das finais» até fim da Liga. «Temos vontade de a vencer, sabemos que será um jogo complicado frente a uma equipa muito boa, sabemos do seu real potencial».



O Sp. Braga tem três vitórias e um empate nos últimos quatro encontros na Liga enquanto os canarinhos quebraram uma série de seis derrotas seguidas na jornada anterior. .

«Essa vitória tirou peso de cima do Estoril e, com mais tempo de trabalho, é normal que a equipa se vá aproximando da sua ideia de jogo do Ricardo [Soares], as dinâmicas que pretende criar. Temos estudado o Estoril, não estou à espera de um jogo fácil, como todos até ao final do campeonato que serão de uma exigência muito grande», afirmou o treinador dos minhotos.



A renovação de Ricardo Horta até 2028 foi um dos temas abordados na conferência de imprensa. Artur Jorge mostrou-se satisfeito com a continuidade do capitão.

«Além do que nos aporta em termos futebolísticos e dos seus números, é um dos grandes homens que temos no plantel, tem um papel fundamental como capitão na passagem de testemunho aos mais jovens, a mística do balneário e os valores do Sporting de Braga. É como jogadores como ele que podemos dar continuidade a este trabalho», destacou.



Sequeira, lesionado, é o único indisponível para a receção do Sp. Braga ao Estoril, agendado para este sábado às 20h30, na Pedreira.