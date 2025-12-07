Horta: «Mundial? Se continuar assim, vou dar dores de cabeça»
Capitão do Sp. Braga acredita que pode se rchamado por Martínez, mas reconhece que as escolhas do selecionador «são difíceis»
Capitão do Sp. Braga acredita que pode se rchamado por Martínez, mas reconhece que as escolhas do selecionador «são difíceis»
Ricardo Horta não joga pela Seleção há mais de dois anos, mas mantém a esperança de ser chamado para o Mundial 2026. O capitão do Sporting de Braga marcou na vitória deste sábado diante do Famalicão (2-1) e prometeu dar «dores de cabeça» a Roberto Martínez.
«Não penso muito nisso, tento fazer o meu trabalho. Sei que há escolhas que se têm de fazer, que são difíceis. Vou fazer o meu trabalho. Como disse o nosso míster, dar dores de cabeça ao selecionador com golos e assistências. Pelo momento que estou a viver, se continuar assim, vou dar dores de cabeça. Mas não penso nisso. Penso em ajudar o Sp. Braga com vitórias», disse o avançado dos minhotos, aos microfones da Sport TV.
Horta, de 31 anos, leva dez golos e cinco assistências em 24 jogos pelo Sp. Braga esta época. É a nona temporada do internacional português com dois dígitos nos golos.