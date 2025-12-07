Ricardo Horta não joga pela Seleção há mais de dois anos, mas mantém a esperança de ser chamado para o Mundial 2026. O capitão do Sporting de Braga marcou na vitória deste sábado diante do Famalicão (2-1) e prometeu dar «dores de cabeça» a Roberto Martínez.

«Não penso muito nisso, tento fazer o meu trabalho. Sei que há escolhas que se têm de fazer, que são difíceis. Vou fazer o meu trabalho. Como disse o nosso míster, dar dores de cabeça ao selecionador com golos e assistências. Pelo momento que estou a viver, se continuar assim, vou dar dores de cabeça. Mas não penso nisso. Penso em ajudar o Sp. Braga com vitórias», disse o avançado dos minhotos, aos microfones da Sport TV.

Horta, de 31 anos, leva dez golos e cinco assistências em 24 jogos pelo Sp. Braga esta época. É a nona temporada do internacional português com dois dígitos nos golos.