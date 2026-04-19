Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (2-2) frente ao Sp. Braga. O técnico dos famalicenses diz que «custa» não vencer no último lance do jogo.



Análise ao jogo

«Acho que foi um bom jogo de futebol, entre duas boas equipas que querem ter a bola. A primeira parte foi dividia, com as equipas a querer saltar a pressão, para depois ter bola. Foi difícil para nós, porque começámos logo a perder. Mas tivemos uma boa reação. Ligámos as nossas ideias, podíamos ter marcado logo a seguir, mas mantivemos e ainda chegámos ao empate na primeira parte. Na segunda parte o Braga esteve melhor no início, com mais associações, mas sabíamos que íamos ter os nossos momentos, e assim chegámos ao 2-1. Após o golo tivemos capacidade sem bola, os jogadores trabalharam com competência, defender também é uma arte. Depois caiu do céu [o empate final]. Resultado que acho inglório num jogo dividido. Custa, claro que custa, temos a nossa ideia e chegamos ao estádio com equipas boas e batemo-nos. Saímos daqui um pouco frustrados».

Ponto importante na luta europeia

«Jogamos o jogo, temos uma forma de estar que, desde o primeiro jogo, chegámos ao estádio e tentamos impor as nossas ideias, jogar para ganhar, dando aos nossos jogadores possibilidade de se baterem com boas equipas. Foi mais uma experiência para os nossos jogadores, não sei se ganhámos um ponto ou se perdemos dois. Aquilo que mais queria era que os nossos adeptos, que estiveram muito bem, fantásticos, não fossem embora desapontados».

Gil Dias

«É uma tremenda satisfação saber que o Gil está a viver esta experiência. Merece esta estabilidade, pelo jogador talentoso que é, pela sua personalidade. Mas, não é só o Gil, a minha alegria é olhar para lá e ver miúdos a darem-se ao jogo e às ideias, a jogaram como gente grande, com qualidade. É isto que nos motiva desenvolver, desenvolver o clube para estar a este nível, para se bater a este nível, para os jogadores mostrarem a si próprios que estão a este nível, de forma corajosa, e alguns até para mais acima. Se não tivesse caído do céu podíamos ter levado os três pontos»

Penálti

«Em Portugal é penálti. Do futebol que venho, não é nada. Acho que não é pela arbitragem, vamos falar de futebol, foi um bom jogo».

Contas para a Europa

«Jogamos para ganhar jogos, depois se for quarto, quinto, sexto, ou sétimo, vamos ver, penso que a tabela costuma ser justa para nós. Aconteça o que acontecer na tabela, é um orgulho tremendo ver o desenvolvimento destes jogadores, ver a alegria, a coragem a personalidade com que jogam».