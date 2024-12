Declarações de Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate a três bolas com o Sp. Braga na estreia no comando técnico dos famalicenses:

«Saio daqui orgulhoso dos meus jogadores. Foram de encontro às ideias trabalhadas durante a semana. Estou insatisfeito com o resultado, pois queríamos os três pontos, tivemos o jogo na mão, mas não podemos esquecer o que fizemos no jogo e isso deixa-me orgulhoso e com otimismo para o futuro».

«Foram dois pontos perdidos, mas saímos daqui a ganhar porque mostrámos respeito e coragem. Fui recebido de forma harmoniosa por todas as pessoas do clube, pelos adeptos, e colocámos as ideias de forma harmoniosa. Deixa-me positivo em relação ao futuro, assim como o balneário, que está frustrado. Isso diz bem da ambição. Queremos um caminho de ambição e entrar sempre para ganhar».

[Já foi possível ver a identidade do treinador na equipa?] «Sim. Uma identidade em ter mais posse de bola em Braga durante a primeira parte, capacidade de ligar o jogo, circular a bola e criar situações de golo. Uma identidade que permite reagir à perda, mas estamos muito longe do que queremos, embora estejamos todos no mesmo caminho e sabemos onde queremos chegar».