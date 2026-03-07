Declarações do treinador do Sporting de Braga, Carlos Vicens, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate a dois golos ante o Sporting, em jogo da 25.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo:

«Foi um jogo de alto nível, com duas equipas com as suas armas, duas equipas que pretenderam dificultar a tarefa ao adversário. Não começámos mal, mas penso que nos faltou um pouco mais na primeira parte. Não podemos deixar de ser nós mesmos e foi a mensagem ao intervalo e creio que a diferença da primeira para a segunda parte passou por termos sido uma equipa com mais confiança, ir para cima do rival com bola. Fizemos o empate tarde, mas chegou pela insistência, por não deixar de insistir em jogar e tentar marcar golos.»

Se tirou partido do cansaço do Sporting:

«Tivemos ocasiões para o empate e se tivesse surgido antes, talvez pudéssemos ir pela vitória, mas jogámos contra um adversário que nos podia expor e podíamos levar uma resposta. As substituições foram para continuar a atacar, mas sem perder o controlo do jogo. Se olharmos para a classificação, infelizmente foi contra os cinco primeiros que conseguimos menos pontos. E isso é algo que temos de melhorar, porque são equipas muito fortes e que criam muitas dificuldades. São jogos em que gostaríamos de ter somado mais pontos. No entanto, fizemos boas exibições contra muitos tipos de equipas, de diferentes países, ligas, sistemas, formas de pressionar e de atacar. Já disputámos 46 jogos oficiais esta época e enfrentámos de tudo. Agora temos um jogo na Hungria na quinta-feira, também muito difícil. Ninguém chega aos oitavos de final da Liga Europa por acaso. O Ferencváros vai ser um adversário difícil e vamos preparar-nos para tentar passar a eliminatória e tentar chegar aos quartos de final.»

Paragem para falar com a equipa aos 28m quando Hornicek foi assistido:

«Falámos de ser valentes, de sermos nós e de querer a bola. Tudo passava por sermos capazes de impor-nos com a bola e era através do nosso controlo de bola e da nossa participação por dentro que podíamos chegar à baliza contrária, insistimos ao intervalo e o empate chegou.»

Moscardo entrou para central à direita ao intervalo:

«O Paulo [Oliveira] tinha amarelo e em situações de duelos com o Suárez… o Luis é um avançado que exige. Tínhamos de encontrar uma solução e passou pelo Gabriel. É um jogador rápido, tem saída com bola. Já na academia do Corinthians foi capaz de, em alguns momentos, participar nessas posições. Foi a primeira vez nessa posição aqui, mas deu-nos estabilidade quando precisávamos.»

Se, em jogos como este e na derrota com o Dragão, se não falta mais “poder de fogo” e mais ocasiões de golo face ao domínio tido sobre os adversários, independentemente do feito nos outros jogos:

«Sim, mas em 46 jogos oficiais, são 95 golos marcados… nós trabalhamos todos os dias para criar mais ocasiões de golo e para tentar marcar mais golos.»