Declarações de Ivo Vieira, treinador do Tondela, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (3-0) frente ao Sp. Braga, no jogo que marcou o regresso do Tondela à Liga:

«Acho que tivemos uma boa entrada no jogo, frente a uma equipa difícil. Sabíamos que ia ser uma tarefa árdua, mas quisemos discutir o jogo, obviamente que em momentos o Braga foi superior, conseguiu ter muita bola, não queríamos permitir isso, mas fruto da qualidade do adversário acabou por ser assim. A espaço conseguimos ferir o Braga, chegar ao último terço e criar duas ou três situações em que não conseguimos concretizar. No futebol não há justiças nem injustiças, mas em dois lances o Braga faz dois golos. Ficou mais difícil, na primeira parte a eficácia, nitidamente, fez uma grande diferença. O Braga geriu o jogo, penso que o resultado é pesado por aquilo que fizemos cá».

«Os processos trazem sempre dificuldades. A imagem que a equipa deixou, querer discutir o jogo num campo difícil, é de salutar. Uma palavra para os jogadores, que acreditaram e lutaram. Não me conforta termos feito coisas boas e não conseguirmos ganhar. Ganhou a equipa que fez mais golos, mas tenho convicção nítida que o que virá para a frente pode ser muito melhor com esta coragem desta equipa, que quis disputar o jogo. Ninguém está satisfeito com o resultado, ao não somar pontos, mas há sinais que a equipa pode fazer mais e melhor para a frente. Vamos tentar ser mais competentes, mais eficazes».

[Mercado] «Até final de agosto nada está fechado, está tudo em aberto. É uma pergunta recorrente para uma resposta repetitiva, não só para mim. Qualquer plantel está aberto a saída e a entradas».