Declarações de João Henriques, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (3-0) frente ao Sp. Braga:

«Faltou competência nos dois momentos principais do jogo: na finalização não fomos competentes, não enquadrámos apesar de termos mais remates e é nesse momento que termos de ser muito mais agressivos e pragmáticos; e na pressão, não podemos deixar o adversário chegar com tanta facilidade à finalização. Lançamento aos cinco minutos e golo, segundo remate quase no intervalo e segundo golo sofrido. Não fomos competentes nesses lances. Criámos, rematámos, tivemos mais cantos, mas esta estatística não serve de nada. Não queríamos ter estes números, mas sim vencer. Resultado tremendamente pesado para o que foi o jogo».

[Falta de intensidade] «Perdemos por aí também. Fizemos menos faltas do que o adversário, não fomos tão agressivos como deveríamos ser nos duelos. Em situações pontuais deveríamos ter sido mais agressivos. Permitimos que o adversário tivesse eficácia. A equipa teve bola, quis, trabalhou, melhorou na segunda parte, arriscámos o que tínhamos a arriscar, fizemos as substituições no risco, tentámos tudo e mesmo assim continuámos sem ser eficazes. Os guarda-redes não fizeram defesas, mas fomos buscar três bolas a dentro da baliza».

[Entrada de Mikel para dar agressividade?] «Não. O Rochinha fez o corredor e o Mikel para fechar defensivamente a três. Queríamos ter mais chegada à área e mais presença na área, mas não conseguimos».