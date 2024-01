João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após derrota por 2-1 frente ao Sp. Braga:

«Não merecemos perder por tudo o que fizemos no jogo e por tudo o que conseguimos anular e parece-me um resultado injusto. Não ouvi as declarações do presidente, mas sobrescrevo. Eu não falo de arbitragem e já expliquei porquê, mas acho que era importante haver uma reflecção. Infelizmente já fomos prejudicados muitas vezes, mas a minha obrigação é olhar para o jogo e perceber o que correu mal.

[equipa baixou rendimento com as alterações?] Acho que não teve nada a ver. Alteramos essencialmente na frente. Teve mais a ver com o processo ofensivo e menos com o defensivo. Acabámos o jogo como começamos e muito bem. Na frente não podíamos deixar de ter intensidade, quer a atacar, quer a defender. O Chiquinho vem de uma paragem longa, mas tem dificuldades em terminar o jogo. Não podíamos deixar baixar o ritmo. A ideia era trazer frescura ao jogo, mas não foi pelas alterações que sofremos os golos.

[ausência de Riccieli] Ficou de fora por opção técnica. Ele esteve ausente por lesão e nós temos quatro centrais de qualidade. Ficar um deles de fora é notícia, sendo que Riccieli está pronto para jogar, optei por trazer os mesmos centrais que levei para o último jogo. Não tem nada a ver com o mercado.

[como gere a juventude da equipa] Vou puxar a brasa à minha sardinha. Conseguimos suportar isto com a nossa forma de jogar e com a nossa ideia de jogo. O que propomos aos jogadores eles sentem que podemos ganhar e eles chegam ao balneário e dizem “podíamos ter ganho, jogámos melhor” e isso é mais fácil de gerir esta frustração dos resultados.

[áudios do VAR no estádio] A transparência é benéfica para todos e nesse caso específico é bom. E até para a cultura desportiva para os adeptos é bom. Assim percebemos as decisões».





Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, após derrota por 2-1 frente ao Sp. Braga:

«Este ano temos tido azar com as arbitragens e quero acreditar que é azar porque é jogo após jogo. Já o tinha dito que íamos ter azar. É mais um jogo decidido por uma terceira equipa. Há uma coisa muito clara: no que somos fortes serão sempre superiores às que não somos, às que não controlamos. Não conseguimos passar disto porque há sempre uma equipa que nos trava. Olhámos para o bem que o Famalicão faz ao futebol português. Hoje se tivéssemos mais equipas como o Famalicão em Portugal, seguramente que o nosso futebol podia olhar para o futuro com mais otimismo. Falta a segunda e volta e seguramente que vamos ter mais azares»