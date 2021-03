Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo por duas bolas a zero sobre o Sp. Braga, que vale aos encarnados a ascensão ao terceiro lugar:

[Porque não foi à flash inteview, ainda no relvado, no final do jogo?] «Não fui à flash porque achava que não havia condições para estar a falar com o som de música ambiente do estádio. Pedimos para baixar a música, para poder comunicar. Os outros falaram mas eu não tenho dada a ver com os outros. Já tinha feito o mesmo na Liga Europa, ou punham o som baixo ou não falava. Tem de se respeitar a organização do jogo, para que os intervenientes quando vão falar com os jornalistas tenha condições para o fazer».