Sem espaço no plantel do Betis, Diego Laiñez transferiu-se no último verão para o Sporting de Braga à procura de somar minutos. No entanto, há quem faça duras críticas à decisão do extremo em assinar pelo clube bracarense, segundo classificado da Liga: é o caso de Hans Westerhof.



O antigo treinador de Ajax, Groningen, PSV, Willem II e Chivas, criticou a falta de competitividade da Liga portuguesa.



«Em Portugal é Benfica, FC Porto e Sporting. Há três equipas de muito bom nível e nada mais. Esses clubes são como América, Chivas, Cruz Azul e Monterrey... Mas os últimos cinco [ndr: últimos cinco classificados da Liga] nunca poderiam jogar na primeira divisão do futebol mexicano», defendeu, em declarações ao canal mexicano TUDN.



Westerhof apontou ainda qual foi o primeiro grande erro de Laiñez. «Ainda me dói ele ter ido para Sevilha. É jogador para o Ajax e sabia que o Ajax tinha interesse nele na altura. Ele podia ter jogado dois anos nos Países Baixos e depois seria titular do Betis. Mas ir diretamente do México para Sevilha não é para jogar na equipa principal», disse o neerlandês.



Para já, Laiñez, de 22 anos, cumpriu seis jogos pelo Sporting de Braga, tendo feito um golo e duas assistências. O empréstimo do mexicano é válido até final da temporada, sendo que os minhotos ficam com opção de o recrutarem em definitivo no próximo verão.