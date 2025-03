Hugo Ribeiro vai ser árbitro assistente no Sporting de Braga-FC Porto (sábado, 20h30), substituindo Pedro Mota, devido a lesão, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na tarde desta sexta-feira.

Pedro Mota, que ia ser, a par de Rui Teixeira, assistente na Pedreira, no jogo arbitrado por Luís Godinho, faz troca direta com Hugo Ribeiro nesta jornada. Hugo Ribeiro ia ser VAR no Bessa, no jogo entre Boavista e Vitória de Guimarães, no domingo (20h30), função que vai ser, assim, desempenhada por Pedro Mota.

Confira, aqui, as restantes equipas de arbitragem para os jogos da jornada.

As equipas de arbitragem atualizadas para os dois jogos:

Sp. Braga-FC Porto (sábado, 20h30)

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Hugo Ribeiro *

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Felisberto

Boavista-Vitória (domingo, 20h30)

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Tiago Martins

AVAR: Pedro Mota *

* «Alteração no dia 7 de março às 16h40 devido a lesão do árbitro assistente Pedro Mota», informou a FPF.