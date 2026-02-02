A FIGURA: Ricardo Horta

Abriu o ativo na Vila das Aves, indicando o caminho do triunfo logo aos sete minutos naquele que foi o seu golo 150 com a camisola do Sp. Braga. Para além do golo apontado, o capitão dos guerreiros fez também a assistência para o segundo remate certeiro da noite. Um golo e uma assistência numa folha de serviço que não contemplou abrandamentos na intensidade de jogo. Noite histórica do capitão.

O MOMENTO: golo de Zalazar (30’)

Lance de laboratório com aproveitamento máximo. Pontapé de canto cobrado por Ricardo Horta na esquerda, com as medidas certas para Zalazar encher o pé de primeira. Fino recorte técnico a atirar para fora do alcance de Adriel, vendo a bola ainda embater no ferro antes de parar apenas no fundo das redes. Ampliou a vantagem, num duro golpe para o AVS.

OUTROS DESTAQUES

Barisic

O reforço de inverno dos arsenalistas tem somado pontos. Para além de não dar espaço defensivamente, esta noite notabilizou-se com os lançamentos para o ataque. É de um passe seu que nasce o primeiro golo da noite.

Óscar Perea

Um dos mais inconformados do AVS, apesar de por vezes, ao seu estilo, parecer nada querer com o jogo. Criou os principais lances de perigo da equipa de perigo do conjunto da casa, essencialmente no final do primeiro tempo.

Pau Victor

Dois golos apontados na reta final do encontro, a exponenciar o resultado na Vila das Aves. Bisou na partida, já depois de na primeira metade ter tido oportunidade de fazer o gosto ao pé.

Pedro Lima

Destemido, o médio percorreu todo o terreno de jogo com uma intensidade assinalável, sendo claramente um dos jogadores mais da equipa avense. Lutou muito no setor intermediário.