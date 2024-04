No fecho da jornada 27, Simon Banza aproveitou a noite de «seca» de Gyökeres na Reboleira e aproximou-se do sueco na lista de melhores marcadores.

Em Portimão, o avançado congolês bisou, naquela que foi uma entrada «a todo o gás» na segunda parte. Assim, Banza atingiu os 21 golos, anotando menos um que o «rival».

Além disso, o avançado igualou Chico Gordo, com quem, por agora, partilha o melhor registo de golos pelo Sp. Braga na Liga.

A fechar o pódio, Rafa Mújica (Arouca), com 16 golos. O avançado espanhol está desencontrado com a veia goleadora há duas partidas. Segue-se a visita ao Sp. Braga, na tarde de sábado (18h).

E o «goleador» do Benfica? Rafa Silva surge com 12 golos, em igualdade com Cristo González (Arouca) e Paulinho (Sporting).

Quanto a embaixadores do FC Porto, Evanilson – que não faturou na visita ao Estoril – anota 11 golos.

A lista fica completa com a dupla vimaranense Jota Silva e André Silva, e ainda com Cádiz, a estrela da companhia do Famalicão.

LISTA DOS MELHORES MARCADORES

22 GOLOS

Viktor Gyökeres (Sporting)

21 GOLOS

Simon Banza (Sp. Braga)

16 GOLOS

Rafa Mújica (Arouca)

13 GOLOS

Samuel Essende (Vizela)

Héctor Hernández (Desp. Chaves)

12 GOLOS

Cristo González (Arouca)

Rafa Silva (Benfica)

Paulinho (Sporting)

11 GOLOS

Evanilson (FC Porto)

10 GOLOS

André Silva (V. Guimarães)

Jota Silva (V. Guimarães)

Cádiz (Famalicão)