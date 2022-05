O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, foi eleito o melhor do mês de abril para os técnicos principais da I Liga, batendo Sérgio Conceição (FC Porto) e Ruben Amorim (Sporting).

Em nota oficial, a Liga refere que Carvalhal arrecadou o designado Prémio Vítor Oliveira – Treinador do Mês com 32,64 por cento dos votos, depois de conduzir o Sporting de Braga a 13 dos 15 pontos possíveis em abril, com vitórias ante Benfica, Vizela, FC Porto e Belenenses, além do empate ante o Estoril.

Conceição recolheu 28,47 por cento dos votos e Ruben Amorim 9,72 por cento.

Abril foi mesmo um mês quase perfeito para o Sporting de Braga quanto aos prémios da Liga. Matheus arrecadou o prémio de guarda-redes do mês, David Carmo o de defesa do mês e Ricardo Horta o de avançado do mês, sendo que ainda falta conhecer o prémio de jogador do mês. Só a distinção de médio, em abril, foi para Fábio Vieira, do FC Porto.