Daniel Sousa deixou o comando técnico do Sp. Braga na noite deste domingo e protagonizou o despedimento mais rápido da Liga no século XXI.

Após o empate a um golo diante do Estrela da Amadora, os minhotos confirmaram a saída do treinador. Desta forma, Daniel Sousa juntou-se a Moreno, Fernando Santos e Manuel Fernandes, como os únicos neste século a deixarem os respetivos clubes após a primeira jornada.

Fernando Santos deixou o cargo de treinador do Benfica (2007/08) depois de um empate com o Leixões e Manuel Fernandes (2004/05) saiu do Penafiel após o desaire frente ao V. Setúbal. O último a sofrer este revés foi Moreno (2023/24), quando deixou o V. Guimarães após a primeira jornada da Liga.

Ainda assim, nenhum dos nomes acima mencionados tinha saído de forma tão precoce (no próprio dia da primeira jornada), já que a decisão aconteceu um ou pouco dias depois do encontro.