A Liga Portugal anunciou, na manhã desta terça-feira, a atribuição do prémio “O Futebol #NãoPara”, que distingue as equipas com maior tempo útil de jogo, que competem nas duas principais ligas de futebol, para Sporting de Braga e Feirense.

Na Liga, o Sp. Braga arrecadou o prémio. Os bracarenses obtiveram uma média de 57,91 por cento de tempo útil, o que corresponde a 56 minutos e 59 segundos de jogo.

Já na II Liga, foi o Feirense a vencer o prémio. O clube de Santa Maria da Feira arrecadou o prémio com uma média de 54,85 por cento de tempo útil de jogo, ou seja, 54 minutos e 14 segundos de jogo.

A próxima temporada nas ligas profissionais arranca no fim de semana de 9 e 10 de agosto.