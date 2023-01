Matheus é o guarda-redes com mais «clean sheets» na Liga Portuguesa.

Depois de ter deixado uma vez mais a baliza inviolável na receção ao Boavista (1-0), o guardião do Sp. Braga já leva 10 jogos sem sofrer golos nesta edição da Liga, o que equivale a dois terços dos 15 jogos que realizou. Ou seja, é um registo imaculado em duas a cada três jornadas.

Em termos absolutos, Matheus isolou-se como o guarda-redes com mais «folhas limpas» na Liga, depois de Vlachodimos ter sofrido dois golos no dérbi diante do Sporting. O guarda-redes grego do Benfica ocupa o segundo lugar nesta lista, com 9 jogos sem sofrer, à frente de Ricardo Batista (Casa Pia), com 8, e de Diogo Costa (FC Porto) e Bruno Varela (V. Guimarães), ambos com oito.

Quando comparado com o desempenho dos guarda-redes dos quatro primeiros classificados do campeonato, o número 1 dos minhotos está em destaque como aquele que mais defesas faz por partida (2.9) e quem mais remates a curta (0.87) e a longa distância (1.2) defende.

Os números de Matheus na atual temporada têm também repercussão a nível internacional. De acordo com dados do site Transfermarkt, o brasileiro do Sp. Braga é, atualmente, quando comparado com os guarda-redes das cinco principais ligas europeias, o terceiro com mais clean sheets (13), entre partidas a contar para o campeonato e taças nacionais e internacionais.