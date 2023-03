Sporting de Braga e FC Porto defrontam-se neste domingo para a 25.ª jornada da Liga, a partir das 18 horas.

Um jogo para seguir AO MINUTO no Maisfutebol, e que assume especial importância na luta pelo título - até pela vitória do Benfica, na véspera -, como no despique pelo apuramento para a Liga dos Campeões.

Do lado do Sp. Braga a principal dúvida parece estar na possibilidade de jogar um elemento que possa reforçar a zona central, como André Horta ou Pizzi, ou então lançar Bruma na ala, colocando Ricardo Horta numa posição mais central.

O FC Porto volta a contar com Otávio, que falhou o jogo com o Inter de Milão devido a castigo, mas Pepe e João Mário devem continuar de fora, por lesão, embora as informações sejam escassas, até porque Sérgio Conceição não fez a antevisão do encontro.

